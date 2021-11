Rówieśnicy nazywali ją wielorybem, bo ważyła 130 kg. "Bałam się być głodna"

W szkole inne dzieci przezywały ją wielorybem

Zaburzenia odżywiania mogą przyjąć wiele różnych form. Kiedy Jacquelyn była jeszcze dzieckiem, problemy ze zbędnymi kilogramami doprowadziły do wizyty u specjalisty. Dziewczynka ciągle się przejadała, uzależnienie od jedzenia sprawiało, że pochłaniała ogromne ilości pokarmu, co poskutkowało sporą nadwagą. W tym czasie Campbell nasłuchała się wiele okropnych słów z ust swoich rówieśników. "Byłaby ładna, ale jest gruba", "jak idzie, trzęsie się ziemia", "to wieloryb" - to tylko część nienawistnych komentarzy, które usłyszała jako dziecko. Ośmiolatka popadła wtedy w obsesję na punkcie odchudzania.