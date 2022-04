Równowaga PEH – droga do nawilżonych i pięknych włosów

Dotychczas myłaś włosy szamponem, nakładałaś na nie odżywkę i na tym kończyła się codzienna ich pielęgnacja. Teraz twoje podejście do dbania o włosy może diametralnie się zmienić. Okazuje się bowiem, że włosom do zachowania pięknego i zdrowego wyglądu nie wystarcza jeden produkt do pielęgnacji. Równowaga PEH zakłada stosowanie trzech różnych odżywek, które zapewnią włosom wszystko, czego potrzebują.