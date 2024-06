Wetrzyj w skórę. Działa jak "żelazko" na zmarszczki

Na twojej twarzy pojawiły się pierwsze zmarszczki? Zapomnij o botoksie czy kremach z retinolem. Wykorzystaj to, co dała nam natura. Zaopatrz się w olej, który kupisz w każdej aptece. Działa niczym "żelazko" na zmarszczki.

Skóra to największy organ w ciele człowieka. W zależności od obszaru może być cienka, gruba, szorstka, tłusta lub przesuszona. Z biegiem lat pojawiają się na niej pierwsze przebarwienia czy zmarszczki. To całkowicie naturalny proces, którego nie da się uniknąć.

Można go za to nieco spowolnić. I nie, nie potrzebujesz do tego specjalistycznych zabiegów czy drogich kremów. Wystarczy jeden produkt, który kupisz w każdej aptece. Kosztuje grosze, a działa cuda.

Olej z czarnuszki, czyli złoto w płynie

Kolagen to białko odpowiadające za jędrność i gładkość skóry na całym ciele. Po ukończeniu 25 r.ż. organizm przestaje go produkować. To właśnie wtedy można zauważyć pierwsze objawy starzenia się skóry. Pojawiają się drobne zmarszczki, a owal stopniowo przestaje być tak wyraźny.

Choć starzenie się skóry jest całkowicie naturalne, ten proces można spowolnić. Nie potrzebujesz do tego żadnych drogich kremów. Sięgnij po tani, naturalny i bezpieczny produkt, który kupisz w każdej aptece czy sklepie zielarskim. Tym produktem jest olej z czarnuszki.

To jeden z najpopularniejszych suplementów diety ostatnich lat. Kosztuje od 15 do nawet 50 złotych za butelkę. Cena uzależniona jest od pojemności.

Wmasuj w twarz. Działa niczym "żelazko" na zmarszczki

Olej z czarnuszki można stosować wewnętrznie i zewnętrznie. To składnik wielu kremów przeciwtrądzikowych, bowiem działa antybakteryjnie i przeciwgrzybiczo. Zawarte w nim kwasy tłuszczowe nawilżają i natłuszczają skórę, zapobiegając utracie wody i tworzeniu się zmarszczek.

Jak używać oleju z czarnuszki? Zacznij od dokładnego i dwuetapowego demakijażu. Umyj dłonie i zaaplikuj na nie 3-4 krople oleju. Rozetrzyj go w dłoniach i rozprowadź olej po skórze. Przeprowadź prosty masaż i pozostaw olej na skórze przez całą noc. Pierwsze efekty zauważysz już po dwóch tygodniach.

Jesteś posiadaczką suchych, puszących się włosów? Regularne stosowanie oleju z czarnuszki na włosy sprawi, że włosy będą gładkie i lśniące niczym tafla. Jak to zrobić? Wetrzyj go w suche pasma i rozczesz je szczotką lub grzebieniem. Pozostaw go na godzinę, a najlepiej na całą noc. Na końcu umyj je delikatnym szamponem. Po wyschnięciu będą gładkie, miękkie, elastyczne i błyszczące.

