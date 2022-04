Rozdzieliła ich wojna. Jak dziś wygląda małżeństwo Oleny i Wołodymyra Zełenskich?

Olena Zełenska o rosyjskiej propagandzie

Olena Zełenksa odniosła się także do propagandy Władimira Putina, którą porównywała do działań Goebbelsa w trakcie II wojny światowej. "Moim zdaniem, on go przerasta, bo w czasie II wojny światowej nie było internetu i takiego dostępu do informacji jak teraz. Obecnie każdy może zobaczyć wojenne zbrodnie, na przykład te popełnione przez Rosjan w Buczy, gdzie ciała cywilów ze związanymi rękami leżą po prostu na ulicach. Problem polega jednak na tym, że Rosjanie nie chcą widzieć tego, co widzi cały świat" - wyjaśnia pierwsza dama Ukrainy.