Rosjanie masowo porywają ukraińskie dzieci. "Obawiam się, że spotka je przerażający los"

Trudno mi to zweryfikować, natomiast skala bestialstwa, która ma miejsce w Ukrainie, jest niewyobrażalna. Słowo "katastrofa humanitarna" absolutnie nie wyczerpuje tragedii ludności cywilnej. To, co widzieliśmy m.in. w Buczy, pokazuje, że działania rosyjskich żołnierzy mają charakter metodyczny. Oni dostali dokładne instrukcje, w jaki sposób mają dokonywać rzezi na ludności cywilnej. Wiadomo np. że mieli mordować mężczyzn między 18-50. rokiem życia. Obawiam się bardzo, że to, co widzieliśmy w podkijowskich miejscowościach, to zaledwie wierzchołek góry lodowej. Z Mariupola dochodzą do nas tylko szczątkowe informacje, a to o wiele większe miasto. Rosjanie torturują i zabijają ludność cywilną, by złamać ukraiński opór. Porwania dzieci zdają się wpisywać w tę okrutną politykę. Być może te dzieci staną się zakładnikami Rosji, kartą przetargową w negocjacjach?