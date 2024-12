Rozłóż w piwnicy i garażu. Kuny nawet się nie zbliżą

Kuny, chociaż mogą wydawać się urocze, są zdolne do wyrządzenia ogromnych szkód. Zdarza się, że uszkadzają przewody elektryczne, hałasują i powodują nieprzyjemny zapach. Aby przeciwdziałać ich obecności, warto sięgnąć po sprawdzone sposoby.

W okresie jesienno-zimowym szukają schronienia przed zimnem, dlatego często odwiedzają piwnice, garaże, a nawet strychy. Aby zminimalizować ryzyko nieproszonych gości, warto zadbać o to, by nie pozostawiać na wierzchu resztek jedzenia i zabezpieczać kosze na śmieci.

Jednym z rozwiązań, dzięki którym odstraszymy kuny, jest użycie olejków eterycznych , których intensywność zapachu działa na stworzenia te odstraszająco. Możemy skorzystać z tego o zapachu eukaliptusowym lub miętowym, nanosząc go na waciki, które należy umieścić w miejscach, gdzie gryzonie te mogą się pojawić.

Kuna zwyczaj boi się ludzi. Zimą jednak znacznie częściej można się na nią natknąć. Oprócz pomieszczeń gospodarczych stworzenia te uwielbiają chować się również pod maskami samochodów, do których dostają się najczęściej od spodu.

Niestety skutki ich wizyty mogą być opłakane. Kuny bowiem chętnie przegryzają kable, przez które pojazd może zostać poważnie uszkodzony. To z kolei wiąże się często także z ogromnymi kosztami.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!