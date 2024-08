Rozbij przed domem. Kuny uciekną co do jednej

Kuny, niegdyś kojarzone głównie z terenami wiejskimi, coraz częściej zapuszczają się do miast w poszukiwaniu schronienia i pożywienia. Te niewielkie ssaki, mimo swojego pozornie niewinnego wyglądu, potrafią wyrządzić znaczne szkody w naszych domach i samochodach. Najczęściej wybierają poddasza lub okolice pod maskami samochodów jako swoje schronienie, gdzie mogą przegryźć kable, instalację elektryczną, a nawet zniszczyć elewację i izolację.

Chociaż kuny wyglądają sympatycznie ze swoim miękkim i gęstym futrem, pod osłoną nocy stają się niezwykle hałaśliwe. Dodatkowo zostawiają po sobie odchody i resztki pożywienia, co może stanowić problem higieniczny dla mieszkańców. W poszukiwaniu dogodnego miejsca do stworzenia nory potrafią przedostać się między elewację a ściany strychów, powodując tym samym dodatkowe zniszczenia.

Pozbycie się kun z naszego otoczenia może być trudnym zadaniem, zwłaszcza że zwierzęta te mają tendencję do ukrywania się przed ludźmi i aktywności nocnej. Istnieje kilka skutecznych i humanitarnych metod odstraszania kun. Przede wszystkim, zwiększona aktywność ludzka , czyli częste przebywanie w różnych częściach domu, szczególnie na strychu, może zniechęcić kuny do pozostania w danym miejscu.

Kolejnym sposobem jest generowanie hałasu - uruchamianie radia na cały dzień lub wydawanie głośnych dźwięków może skutecznie odstraszyć niechcianych gości. W ostateczności można sięgnąć po żywołapki, które stanowią humanitarną metodę pozwalającą na złapanie zwierzęcia i bezpieczne przeniesienie go daleko od domu, gdzie można je wypuścić na wolność.

Innym skutecznym środkiem jest zapach jajka - rozbicie go w pobliżu domu może sprawić, że kuny zaczną omijać okolicę szerokim łukiem. Warto również rozważyć użycie cytrusowej kostki toaletowej, której intensywny zapach również nie jest lubiany przez kuny. Te naturalne metody mogą znacząco przyczynić się do zniechęcenia niepożądanych gości.

