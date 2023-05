Rozłóż wokół roślin. Ślimaki natychmiast się oddalą

Polska jest jednym z największych eksporterów ślimaków w Europie. Mięczaki doskonale czują się w naszym klimacie i jeszcze lepiej w naszych ogrodach. W końcu żywią się one liśćmi, łodygami i korzeniami roślin, zwłaszcza tych młodych. Co gorsza, jak na szkodniki przystało, rozmnażają się one w zaskakująco szybkim tempie, doszczętnie niszcząc całe rośliny. Dowiedz się, jak przegonić je z ogrodu.