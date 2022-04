Pamiętacie najmłodszego multimilionera? Robert Gryn wiedzie dziś zupełnie inne życie

Robert Gryn o kompleksach

- Dlaczego młody milioner jest w dżungli sam? Dlaczego nie jest otoczony panienkami? Dlaczego nie zapycha Lamborghini po Warszawie w tę i z powrotem, czekając, aby jak najwięcej ludzi go zauważyło? Dlaczego? Kompleksy? Moje ego już nie żyje. Ja już swoje kompleksy pościnałem jak grzybiarz. (...) Czemu ja łażę codziennie po dżungli? Uwielbiam to. Kocham naturę. Jak już nie mam niczego do udowodnienia - Robert Gryn mówi wprost z Kostaryki i jak deklaruje, poprzez swój kanał na TikToku, chce tchnąć w innych życie. "Zajrzyj w głąb siebie i odkryj, kim naprawdę jesteś" - zachęca.