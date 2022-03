Monika Sobień-Górska napisała książkę o polskich miliarderach. "Z pójścia do luksusowego butiku nie robi się widowiska"

To skąpstwo urasta czasem do kuriozalnych rozmiarów właśnie przez to, że mówimy o tak dużych pieniądzach. Rzeczywiście niektórzy z nich są w stanie dzielić z kalkulatorem rachunek w restauracji i rozliczać się z przyjaciółmi co do złotówki. Dotarłam też do małżeństwa, które prowadzi swoją prywatną mini księgowość wydatków własnych, którymi dzielą się z uwzględnieniem każdego grosza. Jak mówi moja pierwsza bohaterka, od której zaczyna się ta książka, bogaci liczą bardziej niż biedni i może dlatego są bogaci (śmiech). Czasem oszczędzanie jest ich życiową filozofią także w pracy, gdzie kontrolują nawet liczbę długopisów czy kartek zużywanych do drukowania.