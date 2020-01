WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Różne rodzaje nakładek na zęby – właściwości i zastosowanie. Jakie wybrać? Wiele nakładek na zęby pozwala na uzyskanie śnieżnobiałego uśmiechu albo regulację prawidłowego zgryzu. Możesz także spotkać się z nakładkami, które uzupełniają braki w uzębieniu. Rodzaje nakładek na zęby (Shutterstock.com) Dzięki odpowiednim nakładkom nawet problem z uciążliwym zgrzytaniem zostanie zniwelowany do minimum poprzez odpowiednie szyny ortodontyczne. Pamiętaj, że mając nakładki na zęby, wciąż musisz regularnie odwiedzać stomatologa. Jakie są najbardziej powszechne rodzaje licówek? Odpowiedź znajdziesz poniżej. Nakładki na zęby mają bardzo dużo zastosowań, m.in. od wybielania po wypełnienie uzębienia. Często traktowane są jako elementy poprawiające estetykę jamy ustnej, a przy tym należy pamiętać, że bywają nazywane alternatywą dla aparatów ortodontycznych. Nakładki na zęby wykonywane są przez specjalistów z zakresu stomatologii oraz ortodoncji w profesjonalnych gabinetach, gdzie pobiera się indywidualne wyciski z jamy ustnej od pacjenta. Nakładki na zęby z porcelany Do bardzo popularnych nakładek na zęby należą te wykonane z porcelany. Powszechnie nazywane są licówkami i doskonale maskują wszelkie mankamenty w jamie ustnej. Oprócz tego wyrównują koloryt zębów, rozjaśniają ich odcień, a także niwelują zbyt duże przerwy pomiędzy zębami. Licówki mocowane są do naturalnych zębów poprzez specjalny klej – w ten sposób są bardzo trwałe, ale chcąc skorzystać z tego typu nakładek na zęby, wymagane jest wyleczenie wcześniejszych ubytków. Oprócz tego stomatolog szlifuje pierwszą warstwę szkliwa i czyści płytkę nazębną. Licówki mogą być umieszczone w jamie ustnej pojedynczo albo w całych grupach. Porcelanowe nakładki na zęby mają bardzo naturalny wygląd i praktycznie bardzo trudno rozróżnić je od prawdziwych zębów. Nakładki na zęby wybielające W przypadku wybielających nakładek na zęby mowa o specjalnych szynach, które powstają na podstawie wycisku. Aplikuje się w nich żel z substancją wybielającą – szyny nosi się przez minimum 4 godziny każdego dnia albo zakłada na całą noc. Zazwyczaj terapia wybielająca przy użyciu nakładek na zęby trwa od 2 do 8 tygodni. W przeciwieństwie do laserowego wybielania zębów takie nakładki są znacznie bezpieczniejsze i można samodzielnie kontrolować zachodzące zmiany. Nakładki na zęby prostujące Prostujące nakładki na zęby są alternatywnym rozwiązaniem dla aparatów ortodontycznych. Najczęściej występują w postaci szyn o różnych grubościach, a w ramach terapii pacjent otrzymuje komplet 3 nakładek na zęby, które nosi się po kolei przez tydzień. Innym wariantem są nakładki silikonowe – w tym przypadku noszone są niemal całą dobę przez minimum 2 tygodnie. Podobnie, jak poprzednie modele, tak i ten musi być wykonany na podstawie wycisków w gabinecie stomatologicznym. Nakładki na zęby relaksacyjne Jeśli cierpisz na bruksizm, czyli zgrzytanie zębami, relaksacyjne nakładki na zęby mogą okazać się dla ciebie prawdziwym wybawieniem. Problem ze zgrzytaniem może wynikać z wielu stresujących sytuacji, natomiast jego konsekwencje są bardzo niebezpieczne – wypadanie zębów, ścieranie szkliwa czy uciążliwe bóle głowy. Chcąc zapobiec bruksizmowi, stosuje się nakładki relaksacyjne, które pełnią funkcję bariery pomiędzy górnymi i dolnymi zębami. W ten sposób uniemożliwia się uderzanie zębami o siebie oraz niweluje utrwalanie nieprawidłowego zgryzu.