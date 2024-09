Wlej do odpływu. Wyżre wszystkie resztki

Jeśli kiedykolwiek stoczyłeś walkę z zatkanym zlewem, wiesz, że nie jest ona prosta. Czasem potrafi sprawić tyle kłopotów, że jedynym wyjściem z sytuacji jest wezwanie hydraulika. Jak wiadomo, codziennie powinniśmy dbać o to, by nie wrzucać do zlewu resztek jedzenia, obierek z warzyw czy fusów po herbacie. To jednak nie wystarczy.

Zlew i rury powinny być czyszczone na bieżąco. W tym pomoże nam szybki sposób z wykorzystaniem kapsułki do zmywarki. To, co należy zrobić, to napełnić szklankę gorącą wodą do połowy i wrzucić do niej kapsułkę do zmywarki. Gdy się rozpuści, wlać roztwór do zlewu i poczekać ok. 10 minut. Po tym czasie zalać wszystko ciepłą wodą. Aby trik był jak najbardziej skuteczny, roztwór należy wlewać do zlewu co dwa tygodnie.