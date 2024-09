Zapomnisz o brudnych palnikach. Ten trik rozpuszcza spaleniznę

Co jest najtrudniejsze do wyczyszczenia w kuchni? Wiele osób wskaże na piekarnik i kuchenkę, a to wszystko ze względu na przypalone resztki jedzenia, których usunięcie jest prawdziwym wyzwaniem. Jednak w przypadku samych koron palników sprawa będzie znacznie prostsza, a to dlatego, że można je po prostu ściągnąć.