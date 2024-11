Wlej pod tuje w listopadzie. Wiosną zagęszczą się jak nigdy

Jesień to czas, gdy ogród nabiera wyjątkowego uroku. Liście drzew zmieniają kolory, a powietrze staje się chłodniejsze. W tym okresie warto zwrócić szczególną uwagę na tuje. Te zielone krzewy wspaniale zdobią przestrzeń wokół domu, ale aby ozdabiać latami naszą działkę wymagają odpowiedniej pielęgnacji w okresie jesienno-zimowym. Dostateczne nawodnienie i odpowiednie nawożenie pomaga im przetrwać mroźne miesiące w doskonałej formie.

Są tanie i łatwo dostępne. Już nasze babcie znały patent z nawożeniem żywotników drożdżami spożywczymi , które w skuteczny sposób przyczyniają się do zachowania ich pięknego wyglądu. Bogate w składniki odżywcze wspierają rozwój korzeni oraz poprawiają ogólną kondycję roślin . Jesienią tuje bardziej niż kiedykolwiek potrzebują odpowiednich składników mineralnych, by wzmocnić się przed zimą. Drożdże zawierają witaminy z grupy B oraz minerały, takie jak potas, wapń, magnez i cynk, które wspierają zdrowy rozwój iglaków.

Jak przygotować naturalny nawóz? Drożdże rozpuść w ciepłej wodzie, a następnie odstaw roztwór na godzinę. Po tym czasie preparat jest gotowy do użycia. Wystarczy podlać nim tuje - najlepiej raz w tygodniu.

Użycie organicznych nawozów, takich jak drożdże spożywcze, może przynieść znakomite rezultaty . Nawóz drożdżowy dostarcza tujom niezbędnych składników odżywczych, co sprawia, że rośliny stają się bardziej odporne na choroby i ataki szkodników . Witaminy z grupy B chronią je przed chorobami grzybowymi, a minerały wspomagają ich zdrowy wzrost .

Pamiętaj też o ostatnim podlewaniu przed zimą . Późną jesienią sprawdź wilgotność gleby wokół krzewów, zwłaszcza w stosunkowo ciepły dzień i wówczas obficie podlej ziemię (kierując strumień w okolice korzeni). Tuje będą mogły zrobić zapas wilgoci . To istotna czynność, która pominięta może nawet zahamować ich wzrost i sprawić trudności w przetrwaniu zimowych miesięcy.

