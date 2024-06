Rozstali się po narodzinach syna. Ich batalia trwała długi czas

- Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną śmierci. Wśród znajomych ta wiadomość wzbudziła szok i niedowierzanie. (...) Krzysztof sprawiał wrażenie zdrowego mężczyzny. Weronika jest w szoku - powiedziała znajoma aktorki w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Weronika Książkiewicz i Krzysztof Latek związali się ze sobą w 2008 roku. Choć prawdopodobnie planowali ślub, rozstali się już dwa lata później - trzy miesiące po narodzinach syna, Borysa. To Latek miał podjąć decyzję o odejściu. Książkiewicz przeprowadziła się wówczas z Warszawy do Poznania, gdzie pomagali jej rodzice.

