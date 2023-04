Rozstanie złamało jej serce. Do dziś nie może się z nim rozwieść

- Zapisałam się do chóru katedralnego i trochę zaprzyjaźniłam się z siostrami zakonnymi. Pomagałam przygotowywać np. święta wielkanocne. Kolorowałam kartki, które później sprzedawałam. Nie wiem, czy czułam prawdziwe powołanie, ale zawsze po szkole, zanim wróciłam do domu, biegłam do kościoła. Po prostu bardzo dobrze się tam czułam - wspominała w rozmowie z "Show".