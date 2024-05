Postaw obok wejścia do domu. Odstraszy myszy i nie tylko

Myszy to urocze stworzenia, które pełnią ważną rolę w ekosystemie. Zdarza się, że zamiast buszować w ogródkach, niepostrzeżenie przenoszą się do naszych domów. Jeśli nie chcesz gościć myszy pod swoim dachem, zainwestuj w rośliny, których zapach skutecznie odstrasza myszy.

Choć mogą wyglądać uroczo, ich obecność w domu to nic dobrego. Myszy to prawdziwe szkodniki. Plądrują szafki, niszczą tekstylia, a do tego pozostawiają po sobie cuchnące odchody. Co gorsza, przenoszą też poważne choroby takie jak dur brzuszny, włośnica czy salmonelloza. Każda z nich jest niebezpieczna dla zdrowia człowieka, ale też i zwierząt. Podpowiadamy, jak uchronić się przed wizytą myszy w domu. Nie ma konieczności sięgania po pułapki czy inne niehumanitarne środki.

Dlaczego myszy odwiedzają nasze domy?

Myszy na wolności nie żyją dłużej niż pół roku. Żywią się nimi łasice, ptaki, węże, lisy czy dzikie psy i koty. Dlatego też myszy bez przerwy przemieszczają się, szukając bezpiecznego miejsca, w którym znajdą pożywienie. Nasze domy to dla nich prawdziwy raj. Znajduje się w nich wszystko to, co myszy lubią najbardziej. W dodatku czują się tu bezpiecznie. Niestety, ich obecność w domu ma fatalne skutki. Myszy to groźne szkodniki i w poszukiwaniu jedzenia nie cofną się przed niczym. Im jest ich więcej, tym większe sieją zniszczenie.

Wiele osób, chcąc pozbyć się tych szkodników, decyduje się na rozłożenie trutek i pułapek. Niestety, ale są one bardzo brutalne i niehumanitarne. Nie trzeba jednak sięgać po tak okrutne środki. Wystarczy zasadzić w domu kilka roślin, których zapach jest dla myszy wręcz odstręczający.

Kup te rośliny i postaw je obok drzwi oraz okien. Ich zapach skutecznie odstraszy myszy

Trutki, które podkłada się myszom, wywołują u nich ogromny ból, sprawiając, że umierają w cierpieniu. Sytuacja ma się podobnie w przypadku mechanicznych pułapek. Zostały tak zaprojektowane, aby łamać myszom karki, co teoretycznie powinno od razu pozbawić je życia. Niestety, nie zawsze tak jest. Szkodniki umierają wtedy w prawdziwych męczarniach.

Zamiast sięgać po tak okrutne środki, lepiej zainwestować w rośliny takie jak mięta, lawenda, wrotycz, rumianek czy dziewanna. Można wyhodować je samodzielnie albo kupić ich sadzonki w sklepie ogrodniczym. Wydzielają przyjemny dla człowieka zapach, którego myszy zaś nie znoszą. Zaopatrz się w kilka sadzonek wybranej przez siebie rośliny i postaw je zaraz przy wejściu do domu, a także na parapecie. Ich zapach skutecznie odstraszy te małe szkodniki, ale te większe również. Zasadź aromatyczne rośliny przy śmietniku, a na dobre pozbędziesz się też szczurów.

