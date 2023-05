Rozsyp pod cebulą. Sąsiedzi pozazdroszczą ci plonów

Możesz przygotować go na dwa sposoby. Pierwszy z nich wymaga ususzenia trzech skórek od banana. Wystarczy włożyć je do piekarnika nagrzanego do 60 stopni Celsjusza na 2-3 godziny. Ususzone banany trzeba skruszyć na proszek. Można zmielić je w malakserze albo w młynku do kawy. Bananowy proszek wystarczy rozsypać pod roślinami i zmieszać go z glebą. Sproszkowane skórki będą powoli uwalniać swoje cenne składniki odżywcze do gleby, przyśpieszając wzrost roślin.