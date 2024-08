Rozsyp wokół hortensji. Będzie uginać się od kwiatów

Hortensje to jedne z najpiękniejszych roślin, które mogą rosnąć w naszych ogrodach. Nic więc dziwnego, że wiele osób o nich marzy. Podpowiadamy, jak sprawić, by hortensje uginały się od kwiatów, stosując kilka sprawdzonych, domowych sposobów.

Ogród może stanowić doskonałe miejsce do wypoczynku. Zanim jednak ukryjemy się w nim przed wszelkimi troskami i problemami dnia codziennego, warto odpowiedniego o niego zadbać. W tym celu sadzimy w nim rośliny, by zachwycały nas swoim wyglądem. Ostatnio wiele osób decyduje się na hortensje, które przy odpowiedniej pielęgnacji, mogą wręcz zapierać dech w piersiach.

Czasem mimo dokładania wszelkich starań, hortensja jednak nie kwitnie. Jedną z przyczyn może być jej nieodpowiednie podcinanie. Najlepiej robić to wczesną wiosną, np. w marcu lub na początku kwietnia. Najważniejsze jest cięcie nad czwartym oczkiem, czyli w miejscu, z którego wyrasta liść. Pominięcie tego etapu może bowiem mieć wpływ na to, czy w okresie kwitnienia pojawią się na niej nowe kwiaty.

Warto również upewnić się, czy roślina ma odpowiednie warunki. Hortensja najlepiej się czuje w lekko zacienionych miejscach. To może okazać się niezwykle ważne szczególnie podczas upalnego lata. Należy również zadbać, by gleba, w której rośnie, była stale wilgotna.

Wszystko, czego potrzebujemy to sześć łyżek fusów po kawie, dwie łyżki cynamonu oraz 1,5 litra wody. Wszystkie składniki należy dokładnie ze sobą wymieszać, zagotować i poczekać aż wszystko ostygnie. Następnie wystarczy rozcieńczyć powstałą substancję z wodą w proporcjach 1:1, przelać do konewki i podlać kwiaty.

