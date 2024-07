Marzy ci się niebieska hortensja? Wystarczy, że ją podsypiesz

Na stronach internetowych oraz czasopismach ogrodniczych zobaczymy hortensje w kolorach od kremowego, poprzez różowy i fiolet aż po niebieski. Okazuje się, że kolor kwiatostanów poszczególnych gatunków może zależeć od... gleby. Co zrobić, by nasze rośliny zakwitły na niebiesko?

Jeżeli chcemy, by nasze hortensje zakwitły na niebiesko, musimy doprowadzić do zmiany podłoża na odczyn kwaśny (4,5 - 5,5). Aby metoda zadziałała, trzeba ją wykonywać regularnie. Efektywnym sposobem jest podsypywanie gleby fusami po kawie przygotowanej po turecku lub fusami pozostałymi na papierowym filtrze w ekspresie przelewowym. Równie skuteczne będzie też dodawanie do podłoża roztworu ałunu potasowego, dostępnego praktycznie w każdej aptece. Wystarczy, że do litra wody dodamy zaledwie 5 gramów ałunu, dokładnie wymieszamy, a powstałą substancją będziemy podlewać krzewy raz w tygodniu.