Rozwiedli się po 10 latach. Były mąż opiekował się nią do końca

Poznali się na warszawskiej PWST. Byli razem od czasów studenckich. Waldemar Kownacki, chcąc jej zaimponować, szył dla niej sukienki, co wzbudzało zazdrość wśród innych koleżanek Gabrieli.

Choć formalnie się rozwiedli, aktorka nigdy nie zdecydowała się na porzucenie nazwiska byłego męża. Po rozwodzie Waldemar Kownacki ponownie znalazł szczęście w małżeństwie, natomiast Gabriela wybrała świadomą samotność, co wielokrotnie podkreślała w wywiadach.

To były mąż okazał się niezastąpionym wsparciem w najtrudniejszych momentach życia aktorki. Kownacka podkreślała, że to wsparcie było dla niej bezcenne, szczególnie w chwilach, kiedy przyszło jej stawić czoła ciężkiej chorobie. W 2004 roku dowiedziała się o raku piersi. Waldemar wykazał się ogromnym zaangażowaniem i troską o jej zdrowie.

Pokonała chorobę, ale cztery lata później usłyszała kolejną smutną diagnozę - glejak mózgu. Gabriela Kownacka odeszła 30 listopada 2010 roku. Były mąż opiekował się nią do końca.

