Nieznany romans Gabrieli Kownackiej. Jej wielbicielem był znany aktor

Kulisy nieszczęśliwej miłości

Po ukończeniu wrocławskiego liceum, Gabriela (wówczas jeszcze Kwasz) od razu dostała się na studia do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Warszawie. Jej niezwykły talent oraz urodę zauważył Andrzej Wajda, który bez wahania zaproponował jej rolę Zosi w "Weselu". Dzięki temu, o początkującej aktorce zrobiło się bardzo głośno.

Na wiele długich lat drogi Kownackiej i Janczara całkowicie się rozeszły. Aktor przebywał w USA, gdzie imał się różnych prac dorywczych, z kolei aktorka tworzyła z pozoru udane małżeństwo i cieszyła się synem Frankiem. Po pewnym czasie Kownaccy podjęli decyzję o rozwodzie, co w jednym z wywiadów skwitowała Gabriela: "Zdecydowałam, że moja rodzina to tylko ja i syn. Ten wybór to moja droga. Kropka".