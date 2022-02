Rozwiedli się. Po latach ich uczucie ożyło na nowo

W ogóle nie umieliśmy detonować tych bomb, którymi zaminowane było nasze życie. Ciągle się kłóciliśmy. Na dodatek dostałam wtedy świetną pracę, doskonale zaczęłam zarabiać, wynajęłam opiekunkę. Zaczęłam się zastanawiać: na co mi ten facet, który w niczym mi nie pomaga, nie zajmuje się dziećmi, całymi dniami jest nieobecny i jeszcze ma do mnie o wszystko pretensje. Kazałam Robertowi się wyprowadzić. I on to zrobił. Nie było żółtej kartki, rozmów, co możemy zmienić, jak pracować nad naszym związkiem, żeby było lepiej. Koniec to koniec. Po czterech latach wystąpił do sądu z pozwem o rozwód. Jego nowa partnerka tego zażądała - opowiada Ewelina.