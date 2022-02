"Na platformie nie ma miejsca na przemoc". Jest reakcja Ubera na przypadki molestowania kobiet

- Na platformie Uber nie ma miejsca na przemoc, a bezpieczeństwo pasażerów i kierowców jest dla nas priorytetem. Podjęliśmy szereg działań, aby przeciwdziałać niebezpiecznym sytuacjom. Są to między innymi: wprowadzenie dedykowanych funkcji bezpieczeństwa, czy dodatkowa weryfikacja kierowców, zanim dołączą do platformy. Kluczową rolę ma także edukacja oraz podnoszenie świadomości użytkowników, co realizujemy we współpracy z organizacjami partnerskimi - czytamy w oświadczeniu wysłanym do redakcji WP Kobieta.