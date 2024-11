Rozwód to dopiero początek. Miał problemy finansowe. "Wziąłem 200 tys. z banku"

Choć do niedawna jego postać w "M jak miłość" odgrywała kluczowe znaczenie w życiu jednej z głównych bohaterek serialu, w momencie spadku oglądalności jego wątek przepadł. Aktor zniknął z obsady serialu i dziś żyje z dala od show-biznesu. Ostatnio było o nim głośno głównie z powodu jego życia osobistego i trudności finansowych.

Robert Moskwa po raz pierwszy ożenił się, gdy był bardzo młody. Niewiele jednak wiadomo o jego pierwszej żonie, z którą rozstał się pod koniec lat 90. Jego starsza córka Paulina miała wtedy 6 lat. Mężczyźnie miało zależeć na dobrych kontaktach z dzieckiem. Dopiął swego, aktor do dziś chwali się wyjątkową więzią z córką w mediach społecznościowych.

Para doczekała się wspólnego dziecka. W 2017 roku powitali na świecie drugą córkę aktora, Nadię. Niedługo później kolorowa prasa donosiła, że małżonkowie przechodzą kryzys. Sama zainteresowana potwierdziła definitywne zakończenie związku w rozmowie z "Faktem". "Tak, zdecydowaliśmy się na rozwód" – informowała. Oficjalny powód rozpadu małżeństwa nie jest znany. Robert Moskwa nie odniósł się osobiście do kwestii rozwodu. Unika raczej opowiadania o swoim życiu prywatnym. Media donosiły jednak, że bardzo to przeżył.

Nie tylko w życiu miłosnym nad Robertem Moskwą zawisły czarne chmury. Aktor miał zmagać się także z kłopotami finansowymi . Jeszcze będąc studentem wrocławskiej szkoły teatralnej założył Teatr K2, który był niezależną placówką i utrzymywał się głównie z biletów czy reklam. Teatr nie przynosił jednak wystarczających dochodów i musiał zostać zamknięty. "Byliśmy na absolutnym topie, a potem zamknięto nam teatr. Zostałem pozbawiony środków do życia " – podkreślał w rozmowie z "Dobrym Tygodniem".

W mediach rozpisywano się, że aktor zaciągnął wysokie kredyty w banku. Wywołany do tablicy, w końcu postanowił skomentować krążące od pewnego czasu plotki. W rozmowie z "Życiem na gorąco" zdradził, jak rzeczywiście wyglądała jego sytuacja.

