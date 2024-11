Ma sławnych rodziców. Mało kto wie, kim są

Talentem do grania na scenie i występów przed kamerami może pochwalić się liczna część rodziny Schejbalów. Druga żona artysty - Grażyna Krukówna-Schejbal jest aktorką. Zagrała m.in. w filmie "Pociąg do Hollywood" czy "Głośniej od bomb". Córka pary - Magdalena kontynuuje tradycję rodzinną występując na deskach teatru i ekranie. Druga z córek - Katarzyna ma za sobą epizodyczną rolę w serialu. Uzdolnionym artystycznie krewnym jest m.in. Vladek Sheybal, znany z serii filmów o Jamesie Bondzie. Ale nie tylko.

Choć obie córki Grażyny Krukównej-Schejbal i Jerzego Schejbala miały do czynienia z aktorstwem od najmłodszych lat, tylko jedna z nich wybrała drogę artystyczną jako sposób na życie. Początkowo jednak miała w ogóle nie brać tego pod uwagę . Studiowała socjologię, ale ostatecznie przerwała edukację na rzecz aktorstwa. Jerzy Schejbal nie krył zdziwienia . Magdalena będąc dzieckiem nigdy nie marzyła o tym zawodzie. Na łamach "Gali" ojciec 44-latki przyznał, że było wręcz przeciwnie.

Przez długi czas Magdalena miała przypisaną łatkę "dziecka, któremu karierę załatwili znani rodzice". Musiała ciężko pracować, aby udowodnić, że zasługuje na uznanie w branży . Pomyślnie zdała egzaminy do wrocławskiej filii krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych, ale nie miała łatwo. Na uczelni już wtedy pracował jej ojciec, który miał dużo od niej wymagać.

