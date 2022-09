Rubikowie bawili się na weselu. Suknia Agaty robiła wrażenie

Agata i Piotr Rubikowie to jedno z najbardziej zgranych małżeństw w show-biznesie. Małżonków, którzy dali się poznać bliżej w programie TVN "Power couple", dzieli 18 lat. To dlatego ich związek od początku był tak szeroko komentowany w mediach. Jednak dla nich wiek to tylko liczba. Wraz z dwoma córkami – 13-letnią Heleną oraz 9-letnią Alicją tworzą niezwykle zżytą rodzinę.