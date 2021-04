Rubikowie wspominają ślub. Jadąc do kościoła, uciekali przed paparazzi

Piotr i Agata Rubikowie są szczęśliwym i udanym małżeństwem. Choć dzieli ich 18 lat różnicy wieku, to oboje zgodnie zapewniają, że to nie ma dla nich znaczenia. Pobrali się w 2008 roku, ich ślub był najważniejszym wydarzeniem show-biznesowym w tamtym czasie. Agata miała 22 lata, zaś Piotr 40. Wcześniej byli razem przez trzy lata, więc decyzja o złożeniu przysięgi miłości do końca życia, nie była pochopna. Doczekali się dwóch córek, 12-letniej Heleny i 8-letniej Alicji.