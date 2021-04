Frycz pokazała wielkanocny stół. Uwagę zwraca jednak to, co ma na ścianie

Już jutro Wielkanoc, więc gwiazdy chwalą się w mediach społecznościowych, jak udekorowały swoje domy święta. Olga Frycz również pokazała zdjęcie pięknie nakrytego stołu, który już jest gotowy na wielkanocne śniadanie. Aktorka postawiła na minimalizm, biała zastawa idealnie pasuje do świeżych, jaskrawożółtych żonkili i bazi. Podczas uczty nie zabraknie jajek, ciepłego żurku i pieczonych potraw, co można dostrzec na fotografii.

I choć odświętny stół robi wrażenie, to my patrzymy na to, co gwiazda ma na ścianie. Tuż za nią widać plakat "Solidarności" z 1989 roku pt. "W samo południe" autorstwa Tomasza Sarneckiego, który wówczas był studentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.