Rurki są już niemodne. Furorę robią "puddle pants"

Kultowe jeansy z szeroką (i luźną) nogawką, która sięga co najmniej podeszwy buta, znów wracają do łask. W nowym sezonie zdominowały szafy nie tylko zagranicznych trendsetterek. "Puddle pants" noszą m.in. Julia Wieniawa, Anna Lewandowska, Izabella Krzan, Klaudia El Dursi czy Kasia Moś. To właśnie na ostatnią stylizację piosenkarki zwróciłyśmy szczególną uwagę.