Policja apeluje do grzybiarzy. Kto nie posłucha, ten pożałuje

Na stronie Policji Śląskiej pojawił się poradnik dotyczący tego, jak należy zachować się w lesie. Jak zauważyli funkcjonariusze, jeśli jesteśmy początkującymi grzybiarzami, do lasu lepiej pójdźmy z bardziej doświadczoną osobą, która potrafi rozpoznać jadalne gatunki.

"Zbieraj tylko te grzyby, co do których masz całkowitą pewność, że są jadalne. Jeżeli masz wątpliwości, nie ryzykuj" - apeluje policja. Zabrania się też zbierania grzybów, które rosną na obszarach chronionych, czyli m.in. w parkach narodowych oraz rezerwatach przyrody.

"Wybieraj jasne ubrania i używaj elementów odblaskowych, ponieważ mogą one być pomocne podczas akcji poszukiwawczej" - to również bardzo praktyczna porada.

Do lasu, nawet nam znanego, lepiej nie chodzić w pojedynkę. Jeżeli zdarzy się, że na grzybobranie pójdziemy sami i okolica nagle przestanie wyglądać znajomo, nie wahajmy się zadzwonić na policję.

Warto też nauczyć się odczytywania "tajemniczych słupków", które znajdują się w lasach. Każdy znajdujący się tam słup oddziałowy posiada numer. Wówczas zerknijmy na mapę terenu i znajdźmy słupek, przy którym stanęliśmy. Dzięki tej metody bardzo możliwe, że szybko odnajdziemy drogę do domu.

