"Grzyb dla leniwych". Tego borowika można spotkać w polskich lasach

Złotoborowik wysmukły, znany jako borowik amerykański, podbija polskie lasy. Ten nowy, jadalny grzyb to gratka dla grzybiarzy - łatwy do znalezienia i smaczny. Dowiedz się, jak go rozpoznać, gdzie szukać i dlaczego nazywany jest "grzybem dla leniwych".

Polskie lasy kryją nową odmianę borowika. Jest nim złotoborowik wysmukły, potocznie nazywany borowikiem amerykańskim. Ten przybysz z Ameryki Północnej, który trafił do nas przez kraje bałtyckie, szybko zadomowił się w naszych lasach, zyskując uznanie grzybiarzy. Jego charakterystyczny wygląd i smak sprawiają, że staje się coraz popularniejszym celem grzybobrań.

Dlaczego warto poznać tego grzyba? Złotoborowik wysmukły to nie tylko ciekawostka botaniczna, ale też prawdziwa gratka kulinarna. Jego lekko kwaskowy smak i bogactwo składników odżywczych czynią go cennym dodatkiem do wielu potraw. Co więcej, łatwość w zbieraniu sprawia, że często nazywany jest "grzybem dla leniwych" - to idealna propozycja dla początkujących grzybiarzy lub tych, którzy cenią sobie udane zbiory bez nadmiernego wysiłku.

Jak rozpoznać złotoborowika wysmukłego?

Złotoborowik wysmukły wyróżnia się charakterystycznym wyglądem, który ułatwia jego identyfikację. Młode okazy mają ciemnobrązowy, wypukły kapelusz, który z czasem jaśnieje. Pod spodem znajdują się intensywnie żółte lub żółtozielonkawe rurki. Trzon grzyba jest długi, smukły i żółty, ozdobiony wyraźnymi pionowymi bruzdami.

Grzyb ten najczęściej rośnie w lasach iglastych, szczególnie sosnowych, a także wśród wrzosów. Stąd jego potoczne nazwy: borowik sosnowy lub wrzosowy. Choć jego wygląd jest dość charakterystyczny, można go pomylić z jadalnymi koźlarzami czy podgrzybkami. Należy jednak uważać na goryczaki żółciowe, które choć niejadalne, mogą przypominać złotoborowika. Od naszego bohatera różnią się różowawymi rurkami i ciemną siatką na trzonie.

Kiedy i gdzie szukać oraz jak przyrządzać złotoborowika?

Złotoborowik wysmukły rozprzestrzenił się w różnych regionach Polski. Początkowo występował głównie na północy kraju, Podlasiu i Lubelszczyźnie, ale obecnie można go spotkać także na Mazowszu, w Wielkopolsce, Górach Świętokrzyskich i na Śląsku. Najlepszy czas na grzybobranie to sierpień i wrzesień, choć grzyby te pojawiają się również w październiku i na początku sezonu.

Co ciekawe, złotoborowiki często rosną w dużych skupiskach, co znacznie ułatwia ich zbieranie - stąd przydomek "grzyb dla leniwych". Po znalezieniu odpowiedniego miejsca można liczyć na bogate zbiory. W kuchni złotoborowik wysmukły sprawdza się doskonale - można go gotować, smażyć, suszyć i marynować. Jest bogatym źródłem witamin i białka, co czyni go cennym składnikiem diety, szczególnie dla wegetarian. Pamiętajmy jednak, że jak wszystkie borowiki, zawiera ciężkostrawną chitynę, dlatego nie jest zalecany dla małych dzieci, osób starszych i chorych.

