Ruszyły na pomoc bez zastanowienia. Dziś działają ze sztabem ludzi

- Z jednej strony nie chciałybyśmy się do tego odnosić. Z drugiej, to przykre, że media podają to w taki sposób, że rząd, samorządy pomagają od samego początku. To absolutna fikcja. Oczywiście, nie powiem, są wyjątki, gdzie samorządowcy się super angażują. My mamy tylko jeden ogólny apel do pozostałych ludzi: skoro nie pomagają, to niech chociaż nie przeszkadzają, bo to jest większy problem. Część wolontariuszy traci 80 proc. swojej energii na użeranie się z urzędami, a nie na pomocy - słusznie zauważa Karolina.