Rzadko mówi o byłym mężu. Ich relacja zaskakuje

Ewa Wachowicz, Miss Polonia 1992, prezenterka telewizyjna i restauratorka, rzadko mówi o swoim życiu prywatnym. Mimo to w programie "Halo tu Polsat" zrobiła wyjątek i opowiedziała o relacjach z byłym mężem. Wachowicz podkreśliła, że rozwód nie zawsze oznacza koniec dobrej relacji, co w jej przypadku zaowocowało wieloma wartościowymi momentami.

Wachowicz wyszła za mąż po raz pierwszy w 1996 roku, a po zakończeniu małżeństwa udało jej się utrzymać przyjacielskie stosunki z byłym partnerem. Jak przyznała, ostatnio miała okazję zaprosić go na obiad. Dołączyła do nich córka Aleksandra.

Psycholożka zauważyła, że kluczowe jest zastanowienie się, jak chcemy, by te relacje wyglądały, zwłaszcza jeśli łączą nas wspólne dzieci. Podkreśliła, że warto stawiać na dialog i wyrozumiałość, zamiast na racje, które mogą niszczyć relacje.

– Trzeba mieć w głowie to, że ten człowiek będzie obecny w naszym życiu do końca, bo jest ojcem naszych dzieci – stwierdziła Ohme.

