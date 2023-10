Rzadko widuje męża. Podała powód

Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski są najlepszym przykładem na to, że miłość można znaleźć w pracy. Choć para jest razem już od kilku dobrych lat, to staje przed niemałymi wyzwaniami. Mąż prowadzącej "Pytania na śniadanie" jest bowiem korespondentem zagranicznym i często nie ma go w domu.