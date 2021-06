Rzeczywistość na SOR-ach. Ratownik dobitnie nakreślił co się tam dzieje

To jednak nie wszystko. Na trzecim łóżku leżała młoda dziewczyna, która trafiła na SOR po zażyciu środków odurzających. "Oczy jak 5 złotych. Tryskająca raz strachem, raz miłością do całego świata. Wzięła się i przytuliła do mojego przedramienia, kiedy próbowałem pobrać jej krew. A później zasnęła, ale najpierw 3 razy opowiedziała mi historie swojego życia" - wspomina Janek.