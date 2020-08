Rzeź Woli. W 76. rocznicę pamiętamy o sanitariuszkach, które zginęły

Rzeź Woli trwała w pierwszych dniach Powstania Warszawskiego . W masowych egzekucjach między 5 a 7 sierpnia 1944 roku zamordowano od 30 do 60 tysięcy mieszkańców dzielnicy. 5 sierpnia przeprowadzono akcję likwidacji Szpitala Wolskiego oraz Szpitala Łazarza. Wśród około 1500 Polaków, którzy znajdowali się wtedy na terenie drugiego z nich, były młode sanitariuszki Armii Krajowej i ich instruktorka. Zostały zamordowane.

Niemieccy żołnierze wtargnęli do budynku około godziny 16:00. Szacuje się, że życie straciło około 1200 osób. W tym dziesięć nastoletnich harcerek zostało rozstrzelanych. Jak podaje akcja "Nie Zapomnij o Nas, Powstańcach Warszawskich", dziewczynki miały od 15 do 17 lat. Wszystkie przed wojną uczęszczały do tej samej szkoły.