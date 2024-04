Zaszalała ze strojem na evencie. Zagniecenia rzucały się w oczy

Klaudia Halejcio pojawiła się na evencie Maybelline Music Stories. To przypadek, że większość gwiazd wkroczyła na imprezę w metalicznym odcieniu? Raczej nie. Odcień aluminium, oksydowanego srebra i kosmicznych podbojów zadomowił się w modzie , a do tego świetnie poczuł się na ściankach w blasku fleszy. Halejcio wykorzystała kolor, który w ostatnich latach mocno rywalizuje ze złotem.

Ciemny crop top z półgolfem stanowił bazę stylizacji Klaudii Halejcio. Chociaż czarny kolor bluzki pozwalał zakwalifikować ją jako uniwersalny basic, to jednak skrócony fason dodał stylizacji pieprzu, charakteru i fantazji rodem z okresu milenijnej pluskwy , kiedy to ubrania miały za zadanie eksponować brzuch i talię.

Jednak to spodnie Klaudii Halejcio znalazły się w centrum uwagi, prezentując swój potencjał w pełnym blasku fleszy. Błyszczący model z lekko podwyższonym stanem zwężał się ku dołowi. Gumki wieńczące nogawki sprawiły, że fason spodni uzyskał "napompowany" i sportowy charakter .

Metaliczna faktura ubrania doskonale odnalazła się w wieczorowych okolicznościach. Chociaż warto wspomnieć, że we współczesnej modzie wszystkie ruchy są dozwolone , a połysk nie bryluje tylko na sobotnich imprezach, ale też popołudniowych ulicach w połączeniu z swobodniejszymi elementami garderoby.

Warto zerknąć także na niuanse – w tym gładko zaczesaną fryzurę i minimalistyczne sandały z paseczkami, które "otworzyły" stylizację i zapewniły jej lekkość. Kolejny plus stawiamy za prostą formę i kolorystyczną konsekwencję, dzięki której buty nie wybijały się na pierwszy plan, a tworzyły spójne "przedłużenie" całości. Klaudia Halejcio doskonale czuje się w trendach inspirowanych modą Y2K, ale też potrafi umiejętnie obronić tę niełatwą, naznaczoną i ocierającą się o kicz estetykę .

