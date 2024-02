Klaudia Halejcio o "500 plus". Każdemu należą się pieniądze?

- To jest coś, co zawsze wywołuje uśmiech na naszej twarzy (...). Jakby ludzie zawsze pytają: "No ale dlaczego? Dają, to trzeba brać". No jakby nasz mindset jest za to zupełnie prosty (...) Uważamy, że te 500 zł, no nie ukrywajmy, jakoś nic w naszym życiu nie zmieni. I na pewno inni potrzebują tych pieniędzy bardziej. No to dlaczego mamy nadwyrężać budżet państwa na rzeczy, bo nam się należy, to weźmiemy, bo wszyscy biorą. To nie jest dla mnie odpowiedź - tłumaczył partner aktorki.