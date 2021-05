Rzuciła wszystko i wyjechała w Bieszczady. Po to, by założyć jedyną szkołę rodzenia

- Gdy byłam w ciąży, bardzo ważny okazał się dla mnie kontakt z innymi przyszłymi mamami, wyjście z domu, rozmowa. Po pierwszych tygodniach pracy w Bieszczadach zauważyłam, że tutejszym kobietom bardzo tego brakuje. Same przyznawały na wizytach, że chętnie chodziłyby do miejsca, gdzie mogą porozmawiać z innymi matkami. W Krakowie już przed porodem kobiety mogą przeglądać różne oferty bawialni, zajęć dla dzieci typu joga czy muzykoterapia. Tutaj, w górach, świeżo upieczona matka jest pozostawiona sama sobie. Wraca do domu z maluchem i co dalej? Nie każdy przecież może liczyć na wsparcie rodziny. A takie wyjście z domu z małym dzieckiem nawet raz na tydzień dużo daje, pomaga – uważa Karolina Skuła.