Wiek to tylko liczba. Dojrzałe mamy to szczęśliwe mamy

Płodność to biologia

- Nie wiem, skąd te bzdury się wzięły, że 35 lat to jakaś straszna granica, po przekroczeniu której lepiej już nie rodzić. Przecież kiedyś kobiety rodziły do 50-tki! Interesuję się genealogią, prześledziłam losy własnej rodziny. Jeszcze pod koniec XIX wieku w mojej rodzinie kobiety rodziły aż do menopauzy. To jest normalne! Fakt, że to nie były pierwsze dzieci, ale kolejne, ale wszystkie najczęściej rodziły się zdrowe i przeżywały. Nie wiem, co to za bzdura i kto to wymyślił, że kobieta po 40-tce jest stara na rodzenie dzieci. Może faktycznie na pierwsze dziecko trochę późno, ale to nie ma znaczenia. Zawsze tak było, zawsze kobiety rodziły późno i jeszcze wyglądały starzej niż my - dodaje.