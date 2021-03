Rzuciła wszystko w imię miłości. Gorzko tego pożałowała

Australijka sprzedała swoje mieszkanie i przeprowadziła się do matki – tymczasowo. W pracy powiadomiła wszystkich, że rezygnuje po pięciu latach współpracy, bo zaczyna nowy rozdział w życiu. Mianowicie miała związać się na stałe z mężczyzną, który na Tinderze miał ksywę "Mr Right". Para dość dobrze się znała, wiele korespondowali, widzieli się kilka razy, snuli plany na przyszłość, wybierali imiona dla swoich pociech. Przed przylotem 27-latki do Szkocji, mężczyzna stchórzył.