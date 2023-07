Pierwszy ślub był pomyłką. Wyznała, co robił jej mąż

"Na jednej z prób było mi gorąco i powiedziałam, że oddałabym pół życia za szklankę wody. On prędziutko poleciał i po chwili przyniósł całą butelkę, mówiąc: »A to jest na całe życie« – wspominała. – Zaczął mnie otaczać parasolem opieki, podziwu, bardzo delikatnie. To nie była szalona miłość natychmiast, bo byłam kompletnie załamana, zduszona. On był przystojny, szarmancki, to mnie ujęło, bardzo się mną opiekował. Zaczęłam powolutku dojrzewać do tego, żeby to nie była miłość od pierwszego wejrzenia. On był zamknięty w sobie, kochał ciszę i przyrodę. Ja jestem towarzyska. Byliśmy takimi dwoma połówkami jabłka, tylko że jedno było czerwone, a drugie żółte. Bardzo się szanowaliśmy i byliśmy wobec siebie uczciwi".