Zdradzała męża z sąsiadem. Prawda o romansie Kory wyszła na jaw po latach

Poznali się na koncercie

Poznali się na pierwszym koncercie Marka Jackowskiego w krakowskiej Piwnicy Pod Baranami. Był rok 1969. On miał wówczas 23 lata, słuchał Beatlesów i Rolling Stonesów. Studiował anglistykę w Łodzi. Tam dołączył do zespołu Impulsy. Wkrótce wraz ze Zbigniewem Frankowskim założyli własną grupę – Vox Gentis. "Przyjechaliśmy na koncert do Piwnicy Pod Baranami. Tak spodobaliśmy się Zygmuntowi Koniecznemu i Piotrowi Skrzyneckiemu, że namówili nas na przenosiny. Na ostatni rok studiów, czyli w 1969 oku, wylądowałem w Krakowie. I to Kraków stał się moją prawdziwą miłością, bo to miasto niezwykłe" – opowiadał Marek Jackowski.