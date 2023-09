Jego pies ciągnął na smyczy jak szalony. Zdziwił się, gdy odkrył przyczynę

Powodów ciągnięcia na smyczy może być kilka. Często do ciągnięcia dochodzi intensywna wokalizacja. Dla psa jest to bardzo frustrujące, a dla opiekuna dodatkowo uciążliwe. Aby spróbować pomóc naszemu psu, powinniśmy najpierw przyjrzeć się tym zachowaniom i zastanowić się, dlaczego do nich dochodzi.