Tajemnice psiego języka. Co oznacza strategia 5F?

Suczka pani Marty, nie znając zamiarów drugiego, większego od niej psa, i czując zagrożenie, zaprezentowała jedną ze strategii - flirt. Bez znajomości psich zachowań (a psia komunikacja to bardzo rozległe zagadnienie), flirt bardzo łatwo pomylić z zabawą, ponieważ na pierwszy rzut oka nasz pies wygląda po prostu na zadowolonego (machanie ogonkiem, podskakiwanie, kładzenie się na plecach). Wiele osób uważa, że psy, prezentując to zachowanie, są pozytywnie nastawione do innych zwierząt bądź ludzi, bo nadstawiają się im do głaskania lub są "uległe".