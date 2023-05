Wybiegi dla psów: czy to dobre miejsce dla twojego pupila?

Na otwartej przestrzeni pewnie wybrałby odejście w drugą stronę, węszenie albo podążanie za opiekunem, który wcześniej zaproponował inny kierunek poruszania się. W przypadku wybiegu nasz pies w sytuacji niekomfortowej dla siebie nie ma możliwości oddalenia się, bo ogranicza go zamknięta przestrzeń. Co za tym idzie, nasz pupil często tkwi w sytuacji, do której na otwartej przestrzeni nigdy by nie doszło. Pamiętajmy o tym, że psy kierują się instynktem i jeżeli próby wyjścia z trudnej sytuacji albo zdystansowania innego psa zawiodą, nasz pies może zdecydować się na bardziej dosadne metody – np. atak.