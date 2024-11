Najbardziej nieludzka tortura. Nawet 500 lat temu trudno było na to patrzeć

Dekadę wcześniej nic jeszcze nie zapowiadało monarszej kariery tego człowieka. Jan Zápolya należał natomiast do najpotężniejszych węgierskich możnowładców. Posiadał siedemdziesiąt dwa zamki i miasta, był wojewodą siedmiogrodzkim, a dorobił się przed wszystkim na ludzkiej krzywdzie.

O cechującej go brutalności i żądzy krwi doskonale świadczy bezlitosne zdławienie w 1514 roku rebelii chłopskiej pod przywództwem György’a Dózsy. Inni władcy czy dostojnicy też nie patyczkowali się z buntownikami. Zapolya okazał jednak wyjątkowy, nieludzki sadyzm. Oto jak skończył na jego polecenie nieszczęsny trybun ludowy.

Zápolya kazał posadzić Dózsę na rozgrzanym do czerwoności żelaznym tronie, ustawionym ponad piecem. Na głowę jeńcowi włożono rozpaloną żelazną koronę, a w dłoń wepchnięto nie mniej gorące berło.

Dózsa konał, smażąc się powoli żywcem, nie był to jednak jeszcze koniec odrażającego spektaklu. Przed obliczem więźnia postawiono dziewięciu jego najbliższych popleczników – skatowanych i wygłodzonych.

Pierwszy z nich, rodzony brat Dózsy Gergely, został na oczach wodza poćwiartowany żywcem. Następnie kaci prowadzący egzekucję zbliżyli się do Dózsy i poczęli bezlitośnie szarpać jego ciało obcęgami. Zaprzestali dopiero, gdy dostrzegli, że jeniec jest bliski utraty przytomności.

Wówczas zwrócili się do pozostałych więźniów i adiutantów Dózsy. Każdemu dano wybór: zostanie wypuszczony na wolność o ile natychmiast rzuci się na swego przywódcę i zacznie kąsać jego ciało w miejscach, które przed momentem zraniły katowskie narzędzia. Warunkiem amnestii było to, by jeniec nie tylko gryzł Dózsę, ale też pożerał kęsy jego ciała i spijał wypływającą z wnętrzności posokę.