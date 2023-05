Polskie prostytutki 100 lat temu. Co pisała o nich kobieta, która je leczyła?

"Co się tyczy kradzieży, to nie minął dzień, by jednej lub nawet kilku poszkodowanych się nie znalazło. Kradły, gdzie tylko mogły. Często, szczególnie w dni odpustowe, prosiły, by je puścić do kościoła; kiedyś jedna z nich otwarcie się przyznała, że chodziła do kościoła po to tylko, by coś »zarobić« w tłoku" – pisała Grzywo-Dąbrowska.