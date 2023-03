Są najbardziej fałszywe. Wskazano trzy znaki zodiaku

Skorpion

Zodiakalne Skorpiony są często bardzo ambitne – na tyle, że może je to skłonić do zachowań krzywdzących innych. Jeśli zbytnio im na czymś zależy, potrafią bez mrugnięcia okiem posługiwać się kłamstwem, aby osiągnąć zamierzony cel i wyciągać informacje. Pamiętajmy, że osoby te są bardzo przebiegłe i sprytne, często więc trudno będzie nam rozpoznać intrygę, którą zastosowały. To, podobnie jak Bliźnięta, także "podwójny znak", co może go zwieść na manowce.